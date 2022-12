(Di giovedì 1 dicembre 2022) Zakha difeso la scelta di puntare su Oscara discapito di Daniel Ricciardo. Il CEO di McLaren si appresta per una nuova stagione agonistica dopoconcluso al quinto posto l’ultimo campionato costruttori alle spalle di Alpine. L’americano ha affermato ai microfoni di ‘Speedcafe.com’: “Tutto in Formula 1 è un rischio calcolato, ma siamo abbastanza ottimisti. Gli garantiremo tutto il supporto che necessita per per intraprendere al meglio la stagione”. Il co-proprietario di United Autosports, team che milita a tempo pieno nelle gare di durata, ha continuato dicendo: “Nonunain. Dobbiamo fare come fatto con Norris, Lando si è ...

'Ripensando al 2019, Lando avevamo un buon ritmo ma chiaramente non era smaliziato - ha detto, amministratore delegato della McLaren a F1i.com . Adesso invece è molto duro quando corre. L'......non indifferenti per gli uomini color papaya che si sono trovati a dover fare i conti con una MCL36 non competitiva ad inizio stagione e a un Daniel Ricciardo che ha deluso fino spingerea ... F1, Zak Brown: “Non avremmo preso una decisione simile senza aver fiducia in Piastri” La Formula 1 negli ultimi anni sta mostrando quanti giovani talenti ci siano nel panorama del motorsport. Lando Norris è sicuramente uno dei più cristallini, e ancor prima del suo arrivo in McLaren si ...Dopo aver concluso l'esperienza in McLaren, Daniel Ricciardo ha accettato di diventare terzo pilota Red Bull per il 2023. Secondo Zak Brown questa rappresenta la scelta migliore per un ritorno in grig ...