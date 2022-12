Eurolega | Milano crolla a Vitoria È il 7° ko di fila

balbetta tiri, non ha gioco per la regia cieca di Mitrou - Long e non vede l'anello, così la squadra spagnola può spingere il +15 (24 - 9) sulla prima sirena senza forzare. Una tripla di Hall, ...78 - 62 nel match tra Cazoo Baskonia Vitoria - Gasteiz e EA7 Emporio Armani, partita valida per l'undicesima giornata di2022/23. Grande vittoria dunque per Baskonia alla Buesa Arena, che permette ai padroni di ottenere la sesta vittoria nella competizione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si allunga la striscia di sconfitte in Europa dell’EA7 Emporio Armani Milano, battuta col punteggio di 78-62 alla Fernando Buesa Arena dal Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz nell’undicesimo turno ...