Davide Cassani ricorda Davide Rebellin | “Tristezza più totale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La notizia della morte diè stata assorbita in modo nefasto dall’intero movimento sportivo italiano. Soprattutto, ovviamente, da quello del ciclismo. Il 51enne ha trovato la triste fine in strada, mentre era in sella alla sua bicicletta. Esattamente come accadde a Michele Scarponi. Il corridore veneto è stato investito ieri da un camion e per lui non c’è stato niente da fare: in questo ore di cordoglio e shock è arrivato anche il messaggio accorato di, ex CT della Nazionale italiana. Il cordoglio di(Getty Images)“Aveva appena smesso. Aveva detto che avrebbe avuto ancora la forza per correre ma che a 51 anni gli sembrava decoroso appendere la bici al chiodo. Non ne ha avuto il tempo. ...