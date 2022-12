Calcio | Pulcini | ‘Immobile? Sta bene | ha recuperato al 100%'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - "Immobile sta, haal. Per la ripresa del campionato è pronto? Si, per forza”. Lo ha detto il medico della Lazio, Ivo, a margine del convegno "I Giovani e lo Sport al Sud” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, sulle condizioni dell'attaccante biancoceleste in vista della ripresa del campionato dopo il Mondiale.

