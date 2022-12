(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladegli Azzurri all'Europeo 2020 ha avuto uneconomico diretto per la Federstimabile in circa 36 milioni di euro (il valore totale della produzione 2021 è stato di 229,5 ...

Agenzia ANSA

"Il bilancio integrato è la fotografia che meglio rappresenta la multidimensionalità del mondo del- dichiara il presidente dellaGabriele Gravina - oltre ad essere valore economico, ...... dunque, nella prima scrittura privata, Cristiano Ronaldo dichiara di ricevere le alter due e viene informato che a luglio del 2021 sarà tutto depositato in via ufficiale ine questo non è un ... Calcio: Figc, da vittoria Europei impatto sul Pil dello 0.7% - Calcio ROMA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato sul sito della Figc il Bilancio Integrato 2021, con il quale la Federazione raggiunge l’undicesimo anno consecutivo di rendicontazione e reporting. “Un percorso ..."Il bilancio integrato è la fotografia che meglio rappresenta la multidimensionalità del mondo del calcio - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - oltre ad essere valore economico, ...