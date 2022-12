Bertola | contabile Juve | «Stavolta è peggio di Calciopoli | ci siamo tirati addosso la merda da soli»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nell’indagine sui bilanci dellaci sono decine di intercettazioni illuminanti. Ad esempio quella che riguarda il direttore sportivo del club bianconero, Federico Cherubini e il dirigentedella, Stefano. I due si incontrano a cena il 22 luglio 2021 e discutono di plusvalenze. Non sanno, ovviamente, di essere intercettati anche nel ristorante, a due passi dalla sede dellantus. E’ l’unica intercettazione ambientale agli atti dell’inchiesta, spiega il Corriere della Sera. Ne scrivono anche Il Fatto Quotidiano e La Repubblica. Si parla anche di Fabio Paratici, che ha lasciato il club da qualche giorno. Cherubini dice: «Tutte le plusvalenze sono artefatte nei valori: se torniamo a essere bravi le avremmo sane come facevamo un tempo. Io l’ho detto a Fabio: è una modalità ...

