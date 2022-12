“Atleti special olimpics | leader del cambiamento” | convegno alla Camera con Malagò

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ROMA – Venerdì 2 dicembre, alle ore 10, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari (dei Deputati), si svolgerà ildel”. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv e vedrà la partecipazione tra gli altri del presidente del Coni, Giovanni(foto), e dell’ex ministra della salute Beatrice Lorenzin. L'articolo L'Opinionista.

Il Gazzettino Vesuviano

Natta; Per ultimi i big definiti "eCELLEnze dello SPORT 2022",cellesi o di società sportive ...nella disciplina del Beach Volley Unificato femminile per gareggiare ai Giochi Mondiali...Olympics è il più diffuso programma internazionale (aderiscono 180 Paesi), grazie al quale oltre 4 milioni dicon disabilità intellettiva compiono quotidianamente passi importanti ... Gli Atleti Special Olympics incontrano Autorità e Parlamentari Il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Diritti che seppur la stessa Unione Europea riconosce attraverso misure volte a garantirne l'autonomia, l' ...Una riunione di tre giorni a Roma che culminerà il 2 dicembre alla Camera dei Deputati, tramite un confronto con autorità e parlamentari che vedrà i propri Atleti Leader soffermarsi in prima persona s ...