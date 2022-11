X Factor 2022 | dove trovare i biglietti per la finale dell’8 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Iper partecipare come pubblico a Xnon sono in vendita, l’unico modo per assistere ai Live Show e alladi XF16 è attraverso i concorsi ufficiali organizzati dagli sponsor che mettono in palio ingressi in studio. per scoprire come avere iper X. I modi per avere idi XEcco tutti i modi per provare a vincere iper le dirette di XItalia, il talent show di Sky condotto da Francesca Michielin in onda ogni giovedì. Ti ricordiamo che l’hashtag ufficiale è #XF. Su Ticketone e in qualsiasi altro sito di vendita, non troverai quelli per X ...