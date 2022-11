Uomini e Donne | corteggiatore di Lavinia Mauro beccato mano nella mano con una donna

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ancora una segnalazione su uno dei corteggiatori dell’attuale trono classico di: dopo Noemi, la corteggiatrice di Federico Dainese beccata a baciare un ragazzo in un bar, ora anche uno dei corteggiatori della tronistaè stato avvistato in un centro commerciale di Pescara mentre passeggiavacon una ragazza molto bella… e ovviamente non si trattava digossip, chi è ilFrancesco Griffo Ilin questione è Francesco Griffo, che inizialmente sembrava aver colpito molto la tronistae anche la collega Federica ...

Leggi anche >, l'ex dama Luisa Monti ricoverata d'urgenza in ospedale: ecco cosa è successo Leggi anche > Ilary Blasi, con Bastian la fuga in hotel da 1600 euro a notte. E su Instagram ...Nel complesso gli atleti sono 42, di cui 21e 21, e l'elemento di maggiore spicco è sicuramente il campione europeo dei 10.000 e bronzo dei 5000 Yeman Crippa , già medaglia d'argento ...Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Stando alle anticipazioni di oggi... Il sito di SuperGuidaTV è un ...Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per gli Europei di cross che l'Italia ospiterà a Venaria Reale domenica 11 dicembre. (ANSA) ...