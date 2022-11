“Telecomando io!” | cosa vale davvero la pena vedere stasera in tv

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ? Siamo alle porte di dicembre, il freddo pungente si fa sentire ec’è di meglio di una serata deliziosa sul divano davanti alla televisione? Sì, lo sappiamo ci sono almeno altre sette o otto attività ben più piacevoli, ma la nostra rubrica nasce con l’intento di farvi trascorrere un gradevole “fine giornata” (da soli o in compagnia), scegliendo il meglio dell’intrattenimento. Gli amanti del calcio sanno giàguardare: su Rai 1 proseguono le sfide dei Mondiali 2022 che si stanno svolgendo in Qatar. A partire dalle 19.45 andrà in onda Polonia-Argentina. Lo spettatore che non segue lo sport non deve disperare: ecco tre valide opzioni per non sprecare una serata. Leggi anche l’articolo —> “Odio il Natale”, tutto sulla serie Netflix con Pilar Fogliati: trama, cast e curiosità “io!”,...