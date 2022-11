Sequestrata la droga pronta per il Natale

Un carico di 22,2 chilogrammi di cocaina, proveniente dal Portogallo, è statadalla polizia alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. A finire in manette un cittadino ...involucri di. ...Milano, 30 nov. " Blitz dei carabinieri in alcune strutture alberghiere abbandonate nel bresciano. Quattro persone irregolari sono state fermate ed è stata rinvenuta edellaI carabinieri hanno tratto in arresto due donne insospettabili, madre e figlia incensurate di 65 e 49 anni Maxi sequestro di droga messo a segno dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando pr ...Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Blitz dei carabinieri in alcune strutture alberghiere abbandonate nel bresciano. Quattro persone irregolari sono state fermate ed è stata rinvenuta e sequestrata ...