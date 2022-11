L’ultracyclist Di Felice dall’Antartide | “Morte Rebellin assurda | l’uomo è peggiore della natura”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nel mio rifugio mi interrogo sul senso di molte cose. La notiziadi Davideha riacceso molte paure oltre ad aver causato il dolore per l’assurdità di una vita strappata senza alcun senso. Quanti ancora ne verranno ammazzati prima che ci si metta una mano sul cuore e si capisca che così non si può andare avanti?”. Lo scriveOmar Di, impiegato da qualche giorno nella traversata dell’Antartide in bici (con slitta di quasi 100 kg) sui suoi canali social. Dimanda il suo messaggio nel quarto giorno dell’avventura, unica finora nella storia delle traversate, bloccato dalla neve: “le ultime 48 ore sono state surreali. Chiuso nella tenda l’unica cosa che sono riuscito a fare è stata liberarla ogni due ore dalla neve che si ...

