Ex conduttrice dice no ad Amadeus | “Mi voleva a Sanremo | ma non vado”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Natalia Estrada sarebbe dovuta essere una delle co-presentatrici della nuova edizione del Festival di, ma l’exde La Sai L’Ultima ha detto no. E non è semplice dire ‘no’ adper il quello che sarà il programma televisivo più visto dell’intero anno. Il suo nome era trapelato online un paio di mesi fa come co-al fianco die Gianni Morandi e la trattativa c’era effettivamente stata, ma lei alla fine ha rifiutato. A spiegare perché è stata proprio lei fra le pagine del settimanale Chi. Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero.mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo. Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia ...