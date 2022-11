Del Piero pronto a tutto per rivedere Neymar al Mondiale | ' Ti presto la mia caviglia'

Magari un presidente come Alexnel ruolo che nel tempo dello stile Juventus fu di Giampiero Boniperti, e Ross Brawn, già capo tecnico della scuderia di Maranello, per tornare a rivivere il ...Sullo stesso argomento Juventus Il ritorno di Chiellini eDa Alessandro, icona assoluta nell'immaginario della tifoseria con il suo primato di presenze e gol realizzati con la ...Nel prossimo cda del club bianconero non saranno presenti uomini di calcio: la società riparte da esperti di amministrazione e legali, ma potrebbe esserci spazio per grandi ex ...Max non potrà più essere "soltanto" l'allenatore bianconero: la sua missione sarà supportare Cherubini, garantire l'Europa nella prossima stagione e tenere unita la… Leggi ...