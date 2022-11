Alessandro Gassman | “Cinema e Streaming possono coesistere”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Fare il cattivo non è da me: per questo mi diverte molto” Il Messaggero, di Gloria Satta, pag. 17 (…) Non ha avuto remore nell’interpretare un violento? «La violenza è quanto di più lontano da me, ma il film è intrattenimento. Il mio personaggio risolve i problemi seguendo l’istinto anziché le regole civili, è vero, ma interpretarlo mi ha aiutato ad essere più accomodante e gentile con gli altri». Lei è vendicativo? «Nemmeno un po’, mi chiamano muro di gomma. In passato mi scaldavo di più, poi ho imparato a non reagire con troppa veemenza anche se l’aggressività ha raggiunto livelli altissimi, soprattutto a causa dei social». Come si comporta con gli hater? «Appena m’insultano li blocco». Ma che genere di insulti le riservano? «Banalità tipo “comunista col Rolex”… sono stato tentato di lasciare il web ma m’interessa dialogare con chi non la pensa come me. Servirebbero delle regole, si ...