Al via ' Il Mezzogiorno strategico di Sud e Futuri' | evento della Fondazione Magna Grecia

Gruppo Intesa Sanpaolo

... alle ore 17:00, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Scampia , inHugo ... Difenderemo il Reddito in Parlamento non soltanto per ilma per tutto il Paese perché ...Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sara' a Scampia, inHugo Pratt, Parco Corto Maltese, venerdi' 2 dicembre alle ore 17. 'Da Scampia parte il tour in ...soltanto per il... Comunità energetiche solidali: al via nel Mezzogiorno il progetto Sharing Energy | Intesa Sanpaolo Mediapartner il Gruppo Pubbliemme Diemmecom LaC Network ViaCondotti21 LaCapitale, e Adnkronos Giovedì 1 dicembre a Roma, nella Lanterna di via Tomacelli 157 alle 10 ... Titolo dell evento è ...Dall’1 al 3 dicembre prende il via la quinta edizione del Potenza Film Festival diretto e fondato da Antonello Faretta, che nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente tutti i dettagli del programma ...