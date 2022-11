? Inter | Zhang valuta la cessione | due club di A sulla stellina

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’è ferma per la sosta per i Mondiali. La società nerazzurra è al lavoro in entrata e in uscita sul calciomercato. Negli ultimi anni l’difficilmente ha lanciato giovani in prima squadra, ma quasi sempre la società ha utilizzato i giovani della fruttuosa cantera nerazzurra per ottenere plusvalenze e recuperare in bilancio. Più volte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.