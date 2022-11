Uruguay ko con una doppietta di Fernandes | il Portogallo vola agli ottavi

...prima vera palla goluna percussione centrale che l'ha portato a tu per tuDiogo Costa, bravo e un po' fortunato a bloccare il pallone in uscita bassa. In mezzo ai due episodi, pocoe ...L'attuale incontro inavrà una durata di cinque giorni, ma sarà solo il primo passo nel ... Bisognerà lavorareil settore privato,gli ambientalisti,le comunità,le leadership ...Invasione di campo durante la partita. L'invasore indossava una maglietta con la scritta “Respect for iranian women”. L'uomo, che non è stato ripreso dalle telecamere, è stato fermato e riportato a bo ...Seconda partita, seconda vittoria. Il Portogallo, dopo avere piegato il Ghana per 3-2, supera per 2-0 anche l’Uruguay e approda agli ottavi di finale dei mondiali.