Un flop | scoppia il caso in Rai | chi massacra Il circolo dei Mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) La Rai fa bene ad aver mantenuto i diritti per la trasmissione in chiaro deiin Qatar, ma il programma del post-partita “Ildei” è un totale. Quanto risulta dai dati di ascolto tuttora in vigore nei primi due canali tv, è scritto oggi in un articolo de Il Corriere della Sera. Ovviamente, questo Mondiale in Qatar ha presentato più di un problema: la collocazione durante la piena “stagione di garanzia”, a novembre, e gli orari non proprio felicissimi, rendono un po' complicata la gestione dei palinsesti, e dopo la partita Ildeifa crollare gli ascolti. Ma se sapremo solo a fine torneo se la Rai abbia fatto bene o no nello spendere i 180 milioni in tema di diritti, per ora, nonostante l'avvio un po' lento in termini di ascolti e la nostra ...