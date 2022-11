Squid Game | Lee Jung-jae anticipa una possibile svolta narrativa per la seconda stagione

Leggi su velvetmag

(Di martedì 29 novembre 2022) Bisognerà attendere per ladi, ma Lee-jae – che ha interpretato il protagonista della prima– si è lasciato scappare in una recente intervista qualche dettaglio in più. L’attore hato quale potrebbe essere l’arco narrativo per Gi-hun. Il pubblico di Netflix attende trepidante l’uscita di2, ma quel traguardo al momento sembra essere ancora lontano. Per combattere l’attesa, l’attore protagonista della primaLee-jae ha svelato nel corso di un’intervista quale potrebbe essere l’arco narrativo da seguire nei prossimi episodi. Sin dal suo debutto,oltre ad aver conquistato il pubblico in ...