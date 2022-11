Scaloni | “Dybala? Se non gioca è per scelta tecnica”

(Di martedì 29 novembre 2022) Pauloè ai margini dell’Argentina, Il CT Lionelancora deve impiegare l’argentino in campo dopo che aveva fatto di tutto pur di esserci al Mondiale con la sua Nazionale. Nessun minutoto per la Joya che deve provare a convincere il CT di meritare lo spazio necessario per trascinare l’Argentina. Dopo l’infortunio contro il Lecceè tornato are con la Roma per l’ultima partita prima della sosta qatariota contro il Torino. Lionel, alla vigilia della partita decisiva dell’Argentina contro la Polonia. La sua risposta non lascia spazio a dubbi.parte ancora dietro nelle gerarchie: «Se sta fuori, è una decisione solo. Paulo sta bene, sta sostenendo il gruppo da fuori. Ovviamente avrebbe voglia di ...

