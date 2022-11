Rete unica tutta da rifare dopo lo stop | Labriola studia il nuovo Piano C

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 29 novembre 2022) “Si decide tutto nelle prossime ore” avevano riferito ieri mattina, 28 novembre, fonti qualificate ad Affaritaliani.it. In effetti, meno di 24 oreil comto congiunto del ministro Adolfo Urso e del sottosegretario Alessio Butti mettono di fatto la parola fine alla lunga querelle dell’unione tra Open Fiber e Tim, via Cdp, per la realizzazione della. Stracciato il famoso MoU con cui si cercava un’intesa tra i vari attori, cioè l’ex-Telecom, Cassa Depositi e Prestiti, Kkr, Macquarie per il completamento dell’infrastruttura. Segui su affaritaliani.it