Pioggia di fuoco russa su Kherson | 258 attacchi in sette giorni

(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo Volodymyr Zelensky al'esercito russo avrebbe lanciato ben 258contro 30 diversi insediamenti della regione in appena una settimana: "Mosca vuole vendicarsi"

RaiNews

... Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni, i vigili delhanno trovato il corpo di ... Si riparte questa mattina con la preoccupazione che la, annunciata tra oggi e domani sull'isola d'...I vigili delhanno setacciato metro dopo metro la zona dove ieri sono state ritrovate alcune ... La preoccupazione è che la, annunciata tra oggi e domani sull'isola d'Ischia, renda ancora ... Eolie di nuovo isolate, mare in tempesta. Vento e pioggia a Salerno: 60 interventi dei vigili fuoco Scontro in Aula sul sostegno a Kiev: il Partito Democratico evoca un immediato cessate il fuoco e chiede una "Conferenza di Pace". Ipotesi astensione sulle mozioni di Terzo Polo e M5s ...Alza la voce il sindacato Conapo. Il segretario provinciale Todaro: "Non vogliamo rivivere la situazione di Lucca, la Provincia intervenga al più presto" ...