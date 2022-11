(Di martedì 29 novembre 2022) Illo scorso anno ha investito parecchi milioni su giocatori che ad oggi non stanno giocando bene o non si sono ben ambientati. Il primo caso è quello chiaramente di Charles De Ketelaere, su cui i rossoneri hanno investito un cifra alta....

Pianeta Milan

... che da quello dell'immagine, come ad esempio è Paolo Maldini al. In questo momento, però, ...chi furono i suoi primi compagni di squadra E cosa fanno oggi Anche la Juventus ha ...Nella storia la nazionale olandese ha vinto poco ma ha lasciato sempre ottimiper i ... Vietato ovviamente dimenticare l'Olanda dei tre olandesi del, Van Basten Gullit e Rijkaard. Una ... Milan, ti ricordi di Enzo Fernandez Piace al Real Madrid Nel format “Stavamo bene insieme” su DAZN, Massimo Ambrosini ricorda l’ultima Champions League vinta dal Milan: "In Champions League fu una grande corsa. Tipo quella che faceva il giocatore che più di ...Shevchenko ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV, nel corso del format "On the pitch", in cui ha parlato dei rossoneri ...