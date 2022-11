Meteo Napoli | giornate di nubi sparse | nel weekend tornano le piogge

(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo le ultime previsioni, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 14°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 15:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 13°C. Venti moderati provenienti da

iLMeteo.it

Emergenza Ischia, il prefetto di, Claudio Palomba, ha preso la parola dopo la riunione del Comitato per il coordinamento dei ... in presenza di nuove allerte, la popolazione dell'isola ...instabile tra oggi e domani su, poi arriva il bel tempo, la situazione Buongiorno e ben ritrovati da parte del CentroItaliano a tutti i cari lettori della Campania! La saccatura depressionaria che ieri ha raggiunto il Mediterraneo ... Meteo Napoli : oggi e domani nubi sparse, Mercoledì 30 cielo coperto In vista del peggioramento delle condizioni meteo, il prefetto di Napoli ha spiegato che “si elaborerà un primo piano speditivo che comporterà, probabilmente, laddove ci fossero altre allerte, ...Accelerare la ricerca dei quattro dispersi dell'alluvione di Casamicciola. Si riparte questa mattina con la preoccupazione che la pioggia, annunciata tra oggi e domani sull'isola d'Ischia, renda ancor ...