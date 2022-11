Meghan Markle | chi è il presunto amante Christopher Sanchez | è crisi con Harry?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022) Chi è, ildi? Ex agente segreto, ha deciso di fare la guardia del corpo ispirato da Clint Eastwood. IldiUn ex agente dei Servizi segreti americani lascia il lavoro alla Casa Bianca, inizia a lavorare per una società privata come guardia personale e viene contattato per proteggere un’attrice. Dopo qualche tempo, tra i due scoppia la passione e inizia una relazione segreta e turbolenta, tra gelosie familiari, minacce e intrighi da spy story. Che il gossip sia governato da leggi a tratti incomprensibili è un dato di fatto e non stupisce dunque che la trama di un film leggendario come Guardia del corpo – con Kevin Costner e Whitney Houston, ...