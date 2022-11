Juventus | Gazzetta | “Troppi passaggi a vuoto per i bianconeri”

(Di martedì 29 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lalanegli anni con le tante inchieste ha davvero messo“La procura di Torino Non si ferma, invece, l’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino, tra perquisizioni e interrogatori. Sulla prima lista degli indagati ci sono il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, il responsabile dell’area finanza Stefano Cerrato e tre ex dirigenti che lavoravano alla Juve all’epoca dei fatti contestati: Fabio Paratici, Marco Re e Stefano Bertola. L’accusa è di “false comunicazioni delle società quotate” ed “emissioni di fatture per operazioni inesistenti”. L’a.d. Maurizio Arrivabene comparirà tra gli indagati solo nell’ultima estensione del 24 ottobre 2022, dal momento che nel periodo ...

Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello Sport. tutte le notizie di del - pierodirigenza Leggi i commenti Calcio: tutte le ...... si legge sul sito delladello Sport. Maurizio Scanavino probabilmente sarà il nuovo ... La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all'altezza della storia della. Io ...Cosa rischia la Juventus Tra il serio e il faceto é questa la domanda che tutti i tifosi si pongono in questo momento. Da questo punto di vista, andando a toccare anche il lato sportivo, un resoconto ...Le inattese dimissioni dell'intero CdA non dovrebbero permettere alla Juventus di essere protagonista per quanto riguarda il mercato di gennaio: come riportato da "La Gazzetta ...