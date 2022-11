In Ferrari è finita l’era Binotto

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 29 novembre 2022) Nel 1979 l’attore inglese Peter Sellers gira il suo penultimo film. In Oltre il giardino, Sellers interpreta Chance, un uomo anziano che non ha mai lasciato la villa in cui è cresciuto. Cura le piante e i fiori del giardino e il suo unico contatto con il mondo esterno è la televisione. La morte del proprietario della villa sarebbe un disastro per Chance, se non fosse per una serie di circostanze fortunate che lo portano in un’altra villa, ospite di una famiglia anche più ricca e influente della prima. Chance è completamente sconnesso dalla realtà, privato del suo mestiere che, con la TV, era una delle poche cose che riuscivano a tenerlo ancorato al mondo. Eppure nessuna delle persone che incontra si rende conto del suo disagio. Chiusi in una visione solipsistica del mondo, gli altri non fanno altro che cercare nel prossimo uno specchio di sé stessi, una conferma alle proprie paure. ...