Dottoressa Smile | Annapaola Manfredonia | quanto costa una visita

Today.it

Va in onda su Real Time La, primomakeover prodotto da 'Vivi la vita srl' che dopo il debutto lo scorso 21 novembre torna con la seconda puntata martedì 29 novembre , alle ore 22.50 (in streaming su ...La seconda puntata de ' La' su Real Time - il primomakeover (letteralmente "ristrutturazione del sorriso") prodotto da 'Vivi la vita srl' - andrà in onda martedì 29 novembre, alle ore 22.50 (e sarà ... La dottoressa Smile, stasera in tv: le anticipazioni Va in onda su Real Time La Dottoressa Smile, primo smile makeover prodotto da ‘Vivi la vita srl’ che dopo il debutto lo scorso 21 novembre torna con la se ...La seconda puntata de ’La Dottoressa SMILE’ su Real Time - il primo smile makeover (letteralmente “ristrutturazione del sorriso”) prodotto da ‘Vivi la vita srl’ ...