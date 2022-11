C’è qualcosa che Musk elogia e vuole salvare della gestione precedente di Twitter

(Di martedì 29 novembre 2022) C’èche Elonsembra volere rispetto al quale sembra essere entusiasta: Community Notes. Conosciutomente come Birdwatch, il nuovo modello di fact checking dei contenuti pubblicati sulla piattaforma sembra essere un meccanismo chefavorire e far arrivare oltre la sperimentazione. Le ultime notizie ufficiali daè che il lavoro sull’algoritmo che regola il meccanismo di fact checking ha portato a un miglioramento nelladei contenuti di bassa qualità. LEGGI ANCHE >>> Cosa sta succedendo tra Elone Apple e cosa c’entra la moderazioneCome ...

Padova Sport

... per rompere la complicità interna che fa chiudere tanti occhi perché tutti guadagnano. L'altra strada è la modifica la norma di cui parlavo prima in modo da consentire a chi percepisce il ...Cosa intende con "non ho tradito nessuno" e perché lo dice dopo essere stata colta in fallogli sfugge ma non c'è tempo da perdere, Ridge deve essere informato al più presto! Scopriamo ... Virtus Bolzano, ora la serie C è qualcosa più di un sogno