Android 13 adesso disponibile per il Samsung Galaxy S10 Lite

(Di martedì 29 novembre 2022) Il colosso di Seul sta cominciando la settimana alla grande: mentre l’azienda asiatica continua ad espandere la disponibilità di13 su più dispositivi,ilS10si è appena aggiunto all’elenco di telefoni e tablet con la One UI 5.0 (sarà l’unico modello diS10 a ricevere l’aggiornamento ad13). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade alla One UI 5.0 è oraper device in Spagna con versione firmware G770FXXU6HVK5. Il pacchetto include anche la patch di sicurezza di novembre 2022, anche se quest’ultima era giàper il telefono dall’inizio del mese. Gli utenti delS10potranno beneficiare di ...

Disponibile a breve su iOS e, la funzione è stata testata in beta nelle ultime settimane eè considerata pronta per arrivare al pubblico di massa. Message Yourself ricorda una ...Infatti, attivandolaottieni l' 85% di sconto 6 mesi gratis . Attiva il Piano VPN di 2 anni ... Disponibile per Windows, MacOS, Linux,, iOS,TV e Fire TV, la sua app è semplice e ...Trasmettere lo schermo sulla TV può essere utile in vari modi: per vedere un video su YouTube sulla televisione, mostrare alla vostra famiglia le foto della vacanza oppure proiettare una presentazione ...L'ultima minaccia di Elon Musk, che pare intenzionato a mettere a frutto le sue skill su un altro campo: "Ebbene si, potrei creare un mio telefonino" ...