Va dall' oculista per farsi controllare gli occhiali | esce dallo studio cieco | ' Mi ha amputato parte dell' occhio'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un terribile errore medico si è verificato a Marsiglia, in Francia . Nel 2020, Adrien va dal suopergli, ma torna a casa. Il suo medico, senza spiegazioni, ...

ilmattino.it

Ma l'gli risponde con tono secco: 'Finisco e poi spiego'. Lo sbaglio del nome Finita l'operazione il medico gli dice che era un laser e lo chiama 'Frédéric' invece che Adrien. Aveva ...... il matematico Giuseppe Bagnera , l'Giuseppe Cirincione , il chimico e fisiologo Domenico ...è stato compilato a cura della Confederazione dei professionisti e degli artisti e pubblicato' ... Va dall'oculista per farsi controllare gli occhiali, esce dallo studio cieco: «Mi ha amputato parte dell'occhi Un terribile errore medico si è verificato a Marsiglia, in Francia. Nel 2020, Adrien va dal suo oculista per farsi controllare gli occhiali, ma torna a casa cieco. Il ...Sono stati eseguiti nei giorni scorsi presso la struttura complessa di Oculistica Universitaria del “Policlinico Foggia”, diretta dalla professoressa Cristiana Iaculli, i primi interventi di trapianto ...