(Di lunedì 28 novembre 2022) 'Quando l'esercito russo è arrivato in ospedale, abbiamo mostrato loro false cartelle cliniche per dimostrare che isani ai quali avevamo dato riparo, per evitare che fossero deportati, erano ...

Globalist.it

In queste condizioni, l'arrivo dei militari russi, cercavanoda trasferire fuori dall'. E'stato allora che i medici hanno mostrato le false cartelle cliniche. Così hanno protetto i ......U2 Il vocalist dublinese ha riferito a Fabio Fazio le sue elucubrazioni circa la recente guerra tra Russia ed, dipingendo Vladimir Putin come " un bullo che sta bullizzando donne e". Ucraina: i bambini spariti e quelli salvati dai pediatri di Kherson Secondo le autorità ucraine, ci sono stati migliaia di "rapimenti", così li chiamano: tra questi, 46 da un orfanotrofio di Kherson durante i nove mesi di occupazione ...La coalizione impegnata in un emendamento per confermare l'impegno dell'Italia a sostegno di Kiev per tutto il prossimo anno. FdI chiede il ...