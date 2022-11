Traffico Roma del 28-11-2022 ore 09 | 00

(Di lunedì 28 novembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

RomaDailyNews

... a causa di carenze di organico e mezzi, guasti,e ritardi. Il dato viene fuori dal ..., alla fermata del bus spunta un 'salotto': 'Aspetto il 710'. Ma l'autore è misterioso I DATI Stando ...... oltre alla già congestionata via, pertanto il consigliere chiede di " predisporre 'un ...tempo rimodulare la segnaletica verticale nelle intersezioni con le arterie a più alta densità di' ... Traffico Roma del 28-11-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’assessore Zenoni: «Aumento di traffico in Città dovuto a concomitanza di condizioni eccezionali» ma dall’opposizione la Lega chiede «Più parcheggi a riga bianca nei quartieri, quelli a pagamento res ...