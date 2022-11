SETTORE GIOVANILE | IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo undi pausa riprende il campionato Primavera 2: il Monza di Lupi, reduce da due vittorie consecutive in trasferta, ospita la Cremonese.Torna in campo dopo il riposo anche l’Under 18, attesa dalla trasferta in casa del Milan, così come l’Under 17. Doppia sfida impegnativa anche per le formazioni Under 16 e Under 15, reduci dagli ottimi risultati con la Juventus è pronte a ospitare il Genoa.Tante altre sfide poi come sempre per le formazioni femminili e dell’attività di base, tra cui spicca la trasferta col Milan per l’Under 14 capolista. Di seguito ilcompleto: PRIMAVERA Monza – Cremonese – sabato 26/11 ore 14.30 a Monzello – 10a giornataUNDER 18Milan – Monza – domenica 27/11 ore 15.00 a Vismara – 9a giornataUNDER 17Milan – Monza – domenica 27/11 ore 14.30 a Vismara – 1qa giornata UNDER 16 Monza – Genoa – domenica 27/11 ore 15.00 ...