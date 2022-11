‘Maurizio racconta…’ | curling storico | ma Amos Mosaner è sprecato non facendo lo skip

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) NUOTO DI FONDO, MEGLIO TARDI CHE MAI. AZZURRI PRIVATI DELLA GIOIA DELL’INNO Meglio tardi che mai. Ma a quale costo? Si doveva davvero commissionare un’indagine alla società Quest (Regno Unito) per arrivare a questa conclusione? Dunque, dopo ben tre mesi di distanza, la Ligue Europeenne de Natation (LEN) ha ammesso di aver sbagliato nel non assegnare le medaglie delle 25 chilometri di fondo ai Campionati europei di nuoto di Roma, dopo che erano state interrotte per il maltempo dopo 19 chilometri, quindi con più del 75% della gara disputata. Non si poteva non onorare lo sforzo degli atleti in una prova così massacrante, e anche se era in gioco la loro sicurezza, questi avevano manifestato di voler proseguire fino alla fine, attribuendo molto probabilmente al mal di mare di qualche giudice come motivo principale dello stop, il che non è mai stato confermato al 100%. Con l’assegnazione ...