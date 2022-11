L'HuffPost

Un progetto chiaro nei suoi intenti, portatonel solco di 'Acqua nelle nostre' programma nel cui ambito negli ultimi anni Finish ha sviluppato un profondo impegno sul tema della tutela ......e Cina) sono praticati proprio per impedire la nascita di donne e mantenere la società nelle... Nonostante i continui attacchi, andremocon coraggio, perseveranza e - lo spero davvero - col ... Mani avanti e parole dolci. Meloni affronta la delusione di Confindustria per la manovra "È solo l'inizio" assicura la premier, è "schiacciata sul presente" ammette Giorgetti. Industriali delusi, la Cgil minaccia lo sciopero. Il Governo forza sugli extraprofitti, ma non risolve il nodo co ...