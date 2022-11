Londra - La zona a pedaggio sarà estesa a tutta la città

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 novembre 2022) La Ultra low emission zone di(detta Ulez), che penalizza l'accesso dei veicoli più inquinanti e attualmente interessa il centro cittadino,l'area urbana dalla fine dell'agosto del 2023. In ottobre, il sindaco Sadiq Khan aveva già ampliato il provvedimento arrivando a coprire tutte le aree interne alla North e South Circular Road; la nuova decisione, che esclude la tangenziale M25, significa che potranno accedere a Londa senza pagare ilprevisto dalla Ulez soltanto le auto che risponderanno a requisiti stringenti in tema di emissioni, cioè quelle a partire dalle Euro 4 a benzina (immatricolate dopo il 1 gennaio 2006) e le Euro 6 diesel (successive al 1 gennaio 2016). Salassi. I veicoli che non rispettano queste norme pagheranno 12,5 sterline al giorno per l'accesso ...