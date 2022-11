James Webb Telescope | ha scoperto la composizione chimica dell' atmosfera di un esopianeta

Wired Italia

Questa immagine proviene da una selezione di osservazioni di Hubble scelte per avere nuovi obiettivi da approfondire con il nuovo telescopio spaziale, una specie di figlio di Hubble, più ...Un gruppo di astronomi è riuscito, scavando a fondo nei dati raccolti dalTelescope, a determinare la composizione dell'atmosfera di un esopianeta (un pianeta, esterno al nostro sistema solare, che ruota attorno ad altre stelle) come mai avvenuto finora. Il ... James Webb Telescope, la Nasa non cambierà il nome del telescopio I dati forniti dal telescopio spaziale hanno permesso agli scienziati di ottenere il quadro completo degli elementi con una precisione senza precedenti ...Il telescopio spaziale James Webb fa parlare ancora di sé grazie a una recente scoperta effettuata sul pianeta WASP-39 b.