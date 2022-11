Israele-Usa | al via l’esercitazione aerea per simulare un blitz contro l’Iran

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’aeronautica israeliana darà vita nei prossimi giorni a un’esercitazione su larga scala in collaborazione con gli Stati Uniti, con l’obiettivo diun attaccoil programma nucleare iraniano.inizierà domani, 29 novembre, e si concluderà giovedì sui cieli die sopra il Mar Mediterraneo. A darne notizia è il Jerusalem Post. Le forze di Tel Aviv e Washington conducono regolarmente esercitazioni congiunte o coordinate. Quella di questa settimana vedrà tuttavia mettere in campo anche voli a lungo raggio che potrebbero essere necessari ai piloti israeliani per raggiungere la Repubblica islamica. Trae Iran continua a restare alta la tensione. Teheran, alle prese in queste settimane con l’ondata di proteste seguite alla morte di Mahsa Amini, resta impegnato nel ...