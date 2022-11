Calciomercato Lazio | Sarri ha deciso | addio certo | torna in Spagna

Lazio News 24

...spagnole secondo le quali i blancos avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del. Il suo ... Mancano ancora tanti mesi, ma ilgià inizia ad accendersi.Juventus, rivoluzione per il 2023: da Milinkovic - Savic a Zaniolo Sergej Milinkovic - Savic, centrocampista della© LaPresseA fine anno inoltre in parecchi andranno via dalla ... Calciomercato Lazio: finita l'esperienza alla Cremonese La richiesta del giocatore all'agente CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Lontano dal Mondiale e dal campionato, la Lazio prepara il terreno per la sessione di mercato che verrà. Servono rinforzi, qualche ritocco per poter ...Sarà un'estate bollente per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo in forza alla Lazio è sul taccuino di diversi club di primissima fascia. In Italia, la Juventus ci pensa da tanto tempo. Nonostant ...