Austin Theory | “Non avrei mai pensato di fallire l’incasso del MITB | avevo toccato il fondo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha rial suo tentativo fallito di incassare il Money in the Bank dopo la sua vittoria alle Survivor Series. Diverse settimane fa, a RAW, ha riscosso il suo contratto con Seth Rollins per lo United States Championship, ma ha perso l’incontro e la valigetta. Sebbene il 25enne non abbia vinto il titolo nel Red Brand, ha battuto Seth e Bobby Lashley in un triple threat match a Survivor Series per diventare il nuovo United States Champion. Dopo l’incontro,ha parlato con BT Sport e ha raccontato che dopo aver perso la valigetta haile ha dovuto rivedere il suo personaggio. Le sue parole “Nonmaidi, dopo aver perso l’opportunità che mi ...