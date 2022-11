Tite rivela le condizioni fisiche di Danilo e Neymar | l’ha detto in conferenza

Radio Rossonera

Ripeto, avere l'occasione di andare conè stata inaspettata ma volevo allenare. Ho rifiutato ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Xavi: 'Ricevuta proposta del Brasile. Detto ...Ovvio che Bremer, prima di rispondere alla chiamata diabbia parlato con i suoi compagni nella Juve e ora anche nella Selecao. "Sì, ho parlato molto con Danilo e con Alex Sandro -- , e ... Il Brasile perde un altro titolare dopo Neymar Il c.t. alla vigilia della sfida con la Svizzera: "Ho sbagliato anch'io, avrei dovuto toglierlo prima. C'è chi gioca per far male". Al suo posto giocherà Rodrygo. Dani Alves o Militao in ballottaggio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...