Il giorno della strage si salvò perché era nei campi a lavorare col padre, mentre la mamma fu uccisa dai nazisti. Strage di Sant'Anna, addio a un'altra sopravvissuta: è morta a 90 anni Licia Pardini Il giorno della strage si salvò perché era nei campi a lavorare col padre, mentre la mamma fu uccisa dai nazisti ...STAZZEMA: Licia Pardini si è spenta a 90 anni. Ne aveva 12 quando sopravvisse alla strage dedicando poi la vita a tramandarne la memoria ...