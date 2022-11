Sci alpino | cos’è successo a Mauro Caviezel nel superG di Lake Louise? Brutta caduta | arriva l’elicottero Gara interrotta

(Di domenica 27 novembre 2022)è caduto gravemente nel corso delmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 8, stava disputando unadi assoluto spessore e a metà della discesa si trovava in terza posizione provvisoria, ma è scivolato a terra dopo aver inforcato uno sci in una porta a destra e ha picchiato la testa. Nei primi istanti dopo l’impatto c’è stata grande preoccupazione nel parterre sulla pista canadese. L’atleta elvetico, che era tornato inin occasione della discesa di ieri dopo un brutto infortunio, è stato prontamente soccorso. Dopo circa sei minuti si è rialzato sulle proprie gambe senza apparenti problemi, anche se il suo volto era coperto di sangue a ...

Anche Holdener ha espresso qualche stringata parola: ' Ho dato tutto, è stato un sollievo per me vedere che ero davanti. Penso che sia perfetto condividere questa vittoria con lei'. Per lei 45° podio ...VIDEO WENDY HOLDENERSlalom femminile Killington, classifica generale aggiornata Coppa del Mondo sci 2022/2023. Si avvicinano le inseguitrici alla Shiffrin che ha solo 25 punti di vantaggio su Holdener.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 20.32 Paris avanti 20 centesimi al primo intermedio, 34 al secondo. 20.31 Tracciato davvero molto veloce, difficoltà tecnic ...