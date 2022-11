LIVE Spagna-Germania 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | pressing e intensità incredibili in Qatar!

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI34? Fuorigioco di Ferran Torres, con lo spagnolo che si era divorato un gol a porta spalancata dopo una ripartenza perfetta delle Furie Rosse. 32? Rimessa laterale in zona offensiva per la, con Jordi Alba che costringe poi la squadra di Flick a ripartire dai difensori. 31? Partita di un’incredibile, con le due squadre che stanno giocando con una qualità infinita; per ora è mancato solo il gol. 30?che ora prova a guadagnare campo, ottima la copertura di Jordi Alba sul cross a cercare Muller, poi Rudiger con un tentativo velleitario di conclusione concede rimessa dal fondo a Simon. 29? Ripartenza pericolosa dellaegregiamente ...

Allo stadio Al Bayt di Al Khawr il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Al Bayt di Al Khawr in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...2022 - 11 - 27 16:04:58 Dove vederla La partita verrà trasmessasu Rai 1 a partire dalle ore ... 2022 - 11 - 27 15:57:59 Le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, ...Dopo la sconfitta contro il Giappone, la Germania non può più sbagliare e deve battere la Spagna per avere il destino nelle proprie mani nell'ultimo match. La squadra di Luis Enrique parte forte e dop ...Calcio d'inizio alle ore 20. Dopo il clamoroso k.o. all’esordio contro il Giappone, la squadra di Flick non può più sbagliare. Di fronte hanno i ragazzi di Luis Enrique che nel primo match ha rifilato ...