Lazio | Lotito e l' incontro a sorpresa con Cragnotti | ' Vogliamo lo stadio'

(Di domenica 27 novembre 2022) Il presidente dellaClaudioha presenziato all'evento "Sing a Song" , organizzato dalla So. Spe di Suor Paola. Una manifestazione di beneficenza che ha visto la massiccia presenza del ...

Il presidente dellaClaudioha presenziato all'evento "Sing a Song" , organizzato dalla So. Spe di Suor Paola. Una manifestazione di beneficenza che ha visto la massiccia presenza del club biancoceleste (con ...Laaspetta buone notizie dalla Spagna perchè Muriqi può finire all'Aston Villa per venti ... Ma andiamo con ordine perché va ribadito che la situazione attuale non permette al presidentedi ...L'attuale presidente e il patron dell'ultimo scudetto hanno parlato della necessità di gestire un nuovo impianto di proprietà ...[themoneytizer id=”99064-6] Quest’oggi Claudio Lotito e Sergio Cragnotti erano presenti all’evento Sing a Song, organizzato So.Spe. di Suor Paola. I due presidenti, che a modo loro si sono iscritti n ...