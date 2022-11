Incidente stradale | due morti e quattro feriti | le vittime erano madre e figlia

(Di domenica 27 novembre 2022) Gravissimointorno alle 17 alla periferia di Bozzolo, in provincia di Mantova: il bilancio dello schianto di questo pomeriggio è di due. Secondo una prima...

Sky Tg24

Due morti e quattro feriti è il bilancio di unaccaduto oggi pomeriggio dopo le 17 alla periferia di Bozzolo, nel Mantovano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell', due auto si sono scontrate frontalmente. ...commenta Tragicoa Bozzolo (Mantova) nel pomeriggio di domenica. Il bilancio è di due morti e quattro feriti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, due auto si sono scontrate frontalmente. ... Tortona, incidente stradale: un morto e due feriti sulla A7 SPINEA/MARTELLAGO - Quattro feriti e traffico rallentato è il bilancio dell'incidente accaduto stasera, 27 novembre 2022, verso le 20,30, nel tratto veneziano del Passante tra i caselli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...