I medici non potranno più sconsigliare i vaccini

(Di domenica 27 novembre 2022) Iitaliani potrebbero essere tenuti a nonl'utilizzo deie metterne in dubbio la loro valenza dal punto di vista scientifico. Si muove in questa direzione la proposta di revisione del codice deontologico della...

FONTI: https://portale.fnomceo.it/una - nuova - deontologia - per - il - nuovo - ruolo - del - medico/ https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2022/11/24/codice -- ......controllia causa di un fastidio e di un dolore alla gamba, ha scoperto che aveva uno schiacciamento di due vertebre. Per questo è stato sottoposto ad una prima operazione che purtroppoè ...Sabato di “ordinarie attese” al pronto soccorso. E che attese. Già, perchè nei giorni in cui mancano i medici di medicina generale e non molti utenti scelgono le ...Un lettore denuncia la situazione di grane disagio che si è venuta a creare a Castellanza con il pensionamento di alcuni medici di base: i pazienti si sentono abbandonati a se stessi.