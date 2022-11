Helena Bonham Carter difende JK Rowling e Johnny Depp | Un mucchio di strate

(Di domenica 27 novembre 2022)ha deciso di schierarsi al fianco di JKdurante una nuova intervista pubblicata dal New York Times.si è pronunciata in difesa dei suoi ex colleghi, JK, nel corso di una recente intervista pubblicata dal New York Times. Ricordiamo che laha recitato nei panni di Bellatrix Lestrange nel franchise di Harry Potter, basato sui libri della, e che è anche apparsa insieme ain ben sette pellicole, cinque delle quali sono state dirette dal suo ex partner Tim Burton. Di recenteha vinto il processo contro la sua ex ...

Glenconner ha avuto parole severe anche perCarter, che ha interpretato la Principessa Margaret in due stagioni di The Crown e ha persino fatto visita a Glenconner per avere consigli su ...approfondimentoCarter a Venezia per le riprese della miniserie Nolly Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stata Bellatrix in 'Harry Potter', la Regina ...E' la prima donna dal 1841 alla guida della biblioteca pubblica della Capitale inglese Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stata Bellatrix in ‘Harry P ...Molti dei personaggi che ha interpretato al cinema fanno parte della storia della biblioteca, fondata nel 1841 ...